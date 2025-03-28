Объявлены лауреаты оперной премии Casta Diva

Объявлены лауреаты российской оперной премии Casta Diva. В номинации «Событие года» премией отмечена «творчески смелая, продуктивная деятельность Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина (художественный руководитель Алексей Трифонов, главный дирижер — Дмитрий Синьковский).
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