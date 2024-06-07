Bloomberg: Столтенберг отказался от создания фонда для Киева на €100 млрд

REUTERS/Thomas Peter Генсек НАТО Йенс Столтенберг может отказаться от плана создать фонд военной помощи Украине в течение пяти лет на сумму 100 миллиардов евро на фоне несогласия внутри блока, сообщили в агентстве Bloomberg со ссылкой на источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии