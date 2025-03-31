«Глаз» победы в боевых искусствах

Существуют «учения» боевых искусств, передаваемые с древних времен. Поскольку мы пытаемся глубже понять, как в старину обучали смертельному мастерству, сегодня предлагаем поговорить о теме «глаза» и «взгляда» в поединке.
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