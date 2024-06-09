Решение западных стран позволить ВСУ атаковать территорию России подаренным оружием попросту нельзя истолковать превратно: НАТО уверенно движется к большой войне, дабы не допустить поражения Киева, пишет Steigan.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии