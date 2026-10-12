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Царьград

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На Кубани продажи антидепрессантов выросли на 51% за год

На Кубани продажи антидепрессантов выросли на 51% за год

За январь—июль 2026 года жители Краснодарского края приобрели в аптеках 651,5 тыс. упаковок антидепрессантов на 674,1 млн руб.

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