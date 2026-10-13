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Царьград

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Отопление в Ростове-на-Дону включат с 15 октября

Отопление в Ростове-на-Дону включат с 15 октября

Глава администрации Ростова-на-Дону анонсировал поэтапное подключение отопления с 15 октября, при этом первыми тепло получат школы, детские сады и медицинские учреждения, а полный запуск системы займёт около двух недель.

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