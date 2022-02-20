Капсульная башня "Накагин": необычные мини-квартиры в Токио (6 фото)

Если вы когда-либо мечтали прожить всю оставшуюся жизнь в тесной каюте небольшого круизного лайнера, то капсульная башня "Накагин" (Nakagin Capsule Tower) в Токио — для вас!Если вы когда-либо мечтали прожить всю оставшуюся жизнь в тесной каюте небольшого круизного лайнера, то капсульная башня "Накагин" (Nakagin Capsule Tower) в Токио — для вас! Капсульная башня "Накагин" может никогда не иметь выхода к морю, но каждая квартира шириной 3,6 м с печально маленькой ванной комнатой и единственным круглым окном наверняка создаст у вас ощущение того, что вы пожизненно потерялись в море.