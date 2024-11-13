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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Обновление Mists of Pandaria запустится для World of Warcraft Classic в 2025 году – препатч уже ле...

Обновление Mists of Pandaria запустится для World of Warcraft Classic в 2025 году – препатч уже ле...

Обновление Mists of Pandaria запустится для World of Warcraft Classic в 2025 году – препатч уже летомВо время презентации Warcraft Direct компания Blizzard объявила, что Mists of Pandaria Classic выйдет после Cataclysm Classic, как только закончится событие Час Сумерек следующим летом! источник#World_of_Warcraft_Classic #Час.

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