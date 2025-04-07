Санду – к 16-летию протестов 7 апреля: «Мы должны вместе защитить то, чего добились с таким мужеством»

К 16-летию протестов 7 апреля президент Республики Молдова Майя Санду опубликовала обращение, в котором она подчеркивает, что свобода не приходит сама по себе, ее необходимо защищать каждый день, особенно когда ей угрожают те, кто хочет, чтобы люди жили в страхе и теряли надежду.