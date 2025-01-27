На дне морском: чем удивит новое дополнение Atomic Heart

Atomic Heart стала хитом не только в странах СНГ, но и среди зарубежных геймеров. В ожидании масштабного продолжения истории интерес поклонников к приключениям майора Нечаева на просторах альтернативного роботизированного СССР поддерживается за счет сюжетных DLC — всего их планировалось выпустить четыре штуки.