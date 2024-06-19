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Ким Чен Ын лично встретил Путина в Пхеньяне

Ким Чен Ын лично встретил Путина в Пхеньяне

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын© РИА Новости / POOL Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично встретил и сопроводил до резиденции президента России Владимира Путина, прибывшего в КНДР с государственным визитом, свидетельствуют кадры трансляции со встречи российского лидера.

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