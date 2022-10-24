Рогов: подрыв Каховской дамбы создаст большие риски для работы энергоблоков Запорожской АЭС

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, в случае если украинские войска подорвут дамбы Каховской гидроэлектростанции, это создаст большие риски для работы энергоблоков Запорожской атомной электростанции.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, в случае если украинские войска подорвут дамбы Каховской гидроэлектростанции, это создаст большие риски для работы энергоблоков Запорожской атомной электростанции.
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