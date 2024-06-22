Экс-главком НАТО в Европе призвал пристально следить за союзом РФ и Вьетнама

Соединенным Штатам необходимо внимательно следить за развитием отношений между РФ и Вьетнамом после визита российского лидера Владимира Путина в Ханой, заявил в интервью каналу MSNBC экс-главком НАТО в Европе Джеймс Ставридис"Мы должны также наблюдать за этим флангом", – сказал Ставридис.
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