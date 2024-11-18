В Совфеде назвали дальнобойные ракеты законной целью для ВС РФ

Западное дальнобойное оружие станет законной целью для российских военных, поскольку маршруты поставок для киевского режима известны, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
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