ВС РФ отодвинули ВСУ от Тёткино Курской области, взяв Рыжевку Сумской Хорошие новости с утра приходят из Сумской области, где российские войска в ходе оже.
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ВС РФ отодвинули ВСУ от Тёткино Курской области, взяв Рыжевку Сумской Хорошие новости с утра приходят из Сумской области, где российские войска в ходе оже.
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