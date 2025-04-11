Законопроект о запрете рекламы безалкогольного пива внесли в Госдуму. Авторы инициативы - группа депутатов фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия — За правду», а также зампред Комитета Совфеда по международным делам Елена Афанасьева.