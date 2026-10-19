Минобороны России сообщило об уничтожении украинских боевиков в укреплениях опорного пункта. Это сделал расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии группировки войск «Запад».
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