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«Душа Севера» поселилась в картинной галерее Владивостока

«Душа Севера» поселилась в картинной галерее Владивостока

Выставка «Душа Севера» открылась в Аванзале Приморской государственной картинной галереи. Новый проект продолжает цикл экспозиций, посвященных культуре и традициям коренных малочисленных народов России, и знакомит посетителей с искусством, передающим характер и атмосферу северных территорий, сообщает PRIMPRESS.

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