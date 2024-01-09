10-километровая пробка образовалась на трассе М4 «Дон» в сторону Ростова

10-километровая пробка образовалась на трассе М4 «Дон» в сторону РостоваСо вчерашнего дня из-за погодных условий, сильного снегопада, и массовой аварии в огромной пробке на трассе М4 «Дон» в сторону Ростова-на-Дону находятся сотни автомобилей.
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