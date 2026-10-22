© ShutterstockБританец напал с ножом на девушку, узнав, что она сделала аборт, пишет Mirror. В Манчестере судят 31-летнего Стефана Гарнера, которого обвиняют в убийстве 33-летней Эмбер О'Брайен.
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