Мишустин назвал ФНБ подушкой безопасности для финансирования функций государства

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил в интервью телеканалу "Россия 24", что Фонд национального благосостояния (ФНБ) и денежно-кредитная политика Банка России позволили обеспечить стабильное финансирование основных государственных функций.
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил в интервью телеканалу "Россия 24", что Фонд национального благосостояния (ФНБ) и денежно-кредитная политика Банка России позволили обеспечить стабильное финансирование основных государственных функций.
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