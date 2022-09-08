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Мишустин назвал ФНБ подушкой безопасности для финансирования функций государства

Мишустин назвал ФНБ подушкой безопасности для финансирования функций государства

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил в интервью телеканалу "Россия 24", что Фонд национального благосостояния (ФНБ) и денежно-кредитная политика Банка России позволили обеспечить стабильное финансирование основных государственных функций.

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