Театр абсурда

8 378 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ковалев
    Дык уже был референдум где внесены поправки . Но что бы они начали работать нужно принятие думой . А дума то больше п...Вот почему нужно ...
  • Александр Бурачевский
    Кто не даёт возрождать - нынешняя ("ельцинская") Конституция РФ. Надо принять хотя бы две новых Конституции - промежу...Вот почему нужно ...
  • Владимир Соловьев
    Строкань говорит иногда правильные вещи, но доверия не внушает.НАТО родило мышь

Ну, что, Зеля, помогло тебе твоё НАТО?

Ну, что, Зеля, помогло тебе твоё НАТО?

Белые заморские господа с фарфоровыми улыбками и инкубаторными физиономиями англосаксонского типа всегда бросали свои дикие колонии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх