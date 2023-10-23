В Аргентине определились участники второго тура президентских выборов

Во втором туре президентских выборов в Аргентине бороться за пост главы государства будет дейтвующий министр экономики Серхио Масса («Союз во имя Родины») и радикальным либертарианцем Хавьером Милеем («Свобода побеждает»).
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