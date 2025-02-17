Трамп: Европе не запретят покупать у США оружие для Киева

REUTERS/Kent Nishimura Соединенные Штаты могут дать разрешение европейским странам на покупку американского вооружения для его дальнейших поставок на Украину, заявил в ходе брифинга президент США Дональд Трамп.
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