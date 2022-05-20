Почему Вашингтон опасается поставок дальнобойных ракетных систем ВСУ

США первоначально согласились предоставить Украине дальнобойное ракетное оружие, но теперь администрация Джозефа Байдена реально затягивает с поставками, хотя американский президент лично давал обещание украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
США первоначально согласились предоставить Украине дальнобойное ракетное оружие, но теперь администрация Джозефа Байдена реально затягивает с поставками, хотя американский президент лично давал обещание украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
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