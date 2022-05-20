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Почему Вашингтон опасается поставок дальнобойных ракетных систем ВСУ

Почему Вашингтон опасается поставок дальнобойных ракетных систем ВСУ

США первоначально согласились предоставить Украине дальнобойное ракетное оружие, но теперь администрация Джозефа Байдена реально затягивает с поставками, хотя американский президент лично давал обещание украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

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