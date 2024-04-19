☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 414 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Артамонов
    Он хоть понимает сам,что говорит?Придурок конченый!!!Эстония ударит по...
  • Наталья Павлова
    Какой-то только ощипанный.Эстония ударит по...
  • Роман Романов
    Почему эстонцы в маршрутах занимают первые места? - Что бы быстрее доехать.Эстония ударит по...

Могилизацию может остановить только победа России

Могилизацию может остановить только победа России

Украинцы так громко каркали про мобилизацию в России, что получили очередное ужесточение могилизации у себя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Салтановский
👍👍👍👍👍
Ответить
9 час.
лл
лина любимцева
Как подумается о том, что творится сейчас на Украине -  впору за голову хвататься.... Ай-яй-яй  ЧТО ТВОРИТСЯ!! Никогда не думала, что там такое будет и  что на Украине к власти придут жЫдо-бандэровцы!! ПОЧЕМУ  УКРАИНЦЫ ТЕРПЯТ ЭТУ НЕЧИСТЬ?!! Доколе?!!
Ответить
5 час.
Юрий Золотарев
Убеждён, шо на месте КАЖДОГО шеврона (на бандеро-каске) в виде жовтно-блакитного прапора должна сиять ДЫРКА от пули нашего снайпера! Это будет СПРАВЕДЛИВО!!
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх