Могилизацию может остановить только победа России

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лина любимцева

Как подумается о том, что творится сейчас на Украине - впору за голову хвататься.... Ай-яй-яй ЧТО ТВОРИТСЯ!! Никогда не думала, что там такое будет и что на Украине к власти придут жЫдо-бандэровцы!! ПОЧЕМУ УКРАИНЦЫ ТЕРПЯТ ЭТУ НЕЧИСТЬ?!! Доколе?!!