Украинцы так громко каркали про мобилизацию в России, что получили очередное ужесточение могилизации у себя.
Могилизацию может остановить только победа России
Комментарии
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Александр Салтановский
👍👍👍👍👍
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9 час.
лл
лина любимцева
Как подумается о том, что творится сейчас на Украине - впору за голову хвататься.... Ай-яй-яй ЧТО ТВОРИТСЯ!! Никогда не думала, что там такое будет и что на Украине к власти придут жЫдо-бандэровцы!! ПОЧЕМУ УКРАИНЦЫ ТЕРПЯТ ЭТУ НЕЧИСТЬ?!! Доколе?!!
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5 час.
Юрий Золотарев
Убеждён, шо на месте КАЖДОГО шеврона (на бандеро-каске) в виде жовтно-блакитного прапора должна сиять ДЫРКА от пули нашего снайпера! Это будет СПРАВЕДЛИВО!!
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3 час.
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