Подведение итогов Курской битвы-2 от МИДа (хотя это вроде бы сфера МО, а не МИДа).Комментирует официальный представитель МИДа М.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Киргизия пошла по пути президента Азербайджана Ильхама Алиева. Нападки на Москву сыплются одна за другой. Хамство Баку Россия купировала. Как сработаем теперь? Первый ответ уже последовал
- «Эта мой горад, я тута хозяйка!»: азербайджанка вцепилась в шею сына участника СВО на детской площадке в Самаре
- «Время пришло!»: в ударе по Украине российская армия задействовала самолеты «Судного дня»
Свежие комментарии