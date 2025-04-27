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Вслед за Курской областью будут освобождены все территории субъектов России!

Подведение  итогов  Курской  битвы-2 от МИДа (хотя  это вроде бы  сфера МО, а не  МИДа).Комментирует официальный  представитель МИДа М.

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