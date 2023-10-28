Руководитель студии-разработчика Cities: Skylines 2 обещает лично информировать иг...

Руководитель студии-разработчика Cities: Skylines 2 обещает лично информировать игроков о ходе работ над обновлениямиCities: Skylines 2 вышла на рынок с проблемами производительности, которые омрачили жизнь многих ранних пользователей ПК, но Colossal Order не сидит сложа руки.