Руководитель студии-разработчика Cities: Skylines 2 обещает лично информировать иг...

Руководитель студии-разработчика Cities: Skylines 2 обещает лично информировать игроков о ходе работ над обновлениямиCities: Skylines 2 вышла на рынок с проблемами производительности, которые омрачили жизнь многих ранних пользователей ПК, но Colossal Order не сидит сложа руки.
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