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Утерянная часть таблицы Менделеева обнаружена финансистами

Утерянная часть таблицы Менделеева обнаружена финансистами

Утерянная часть таблицы Менделеева обнаружена финансистами Ирэн ОрлонскаяВсемирно известный ученый Дмитрий Менделеев, который прославился как создатель таблицы химических элементов, не только был великим химиком, но и опережал свое время как экономист.

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