Утерянная часть таблицы Менделеева обнаружена финансистами Ирэн ОрлонскаяВсемирно известный ученый Дмитрий Менделеев, который прославился как создатель таблицы химических элементов, не только был великим химиком, но и опережал свое время как экономист.