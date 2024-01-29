Утерянная часть таблицы Менделеева обнаружена финансистами Ирэн ОрлонскаяВсемирно известный ученый Дмитрий Менделеев, который прославился как создатель таблицы химических элементов, не только был великим химиком, но и опережал свое время как экономист.
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