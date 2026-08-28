ПВО России уничтожили пять украинских беспилотников

По предварительным данным пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.Еще 5 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России, сообщает в своих социальных сетях губернатор Дмитрий Миляев.
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