16 жизненных закономерностей

Каждый день с нами случаются мелкие неприятности. То техника тормозит, когда необходимо что-то срочно отправить, то все светофоры попадаются тебе на пути, ну, а про соседнюю очередь, которая всегда двигается быстрее, можно и не упоминать.
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