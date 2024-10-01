Редактор Авто Mail проехал ралли «Шелковый путь» на практически стандартном внедорожнике Tank 300

﻿﻿Управляете стандартным внедорожником Tank 300 City на ралли «Шелковый путь»? Как бы безрассудно это ни звучало, такое предложение не было отклонено конечно! Посетили спортивную клинику, получили медицинскую справку и гоночную лицензию для участия в соревнованиях – теперь мы с Владимиром Мельниковым из Авторевю сдали спортивные сумки в багаж и готовы лететь.