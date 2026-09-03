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Татар-информ

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Участники Движения Первых посмотрели фильм «Я приду» вместе с семьями

Участники Движения Первых посмотрели фильм «Я приду» вместе с семьями

Специальный показ семейного фильма «Я приду» для участников Движения Первых прошел в Татарстане. На просмотр многие зрители пришли вместе с детьми и близкими, а после сеанса состоялось обсуждение картины с ее создателями.

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