Глава Smart Engines Арлазаров: России нужен свой автопилот для дронов против ВСУ

В России нужно активизировать разработки в области искусственного интеллекта (ИИ) для появления системы автопилота у беспилотных летательных аппаратов, так как американские компании уже начали работать над подобными технологиями для их дальнейшей передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ).