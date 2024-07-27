В Смольном определили порядок предоставления грантов в сфере научной и научно-технической деятельности

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов Губернатор Александр Беглов подписал постановление городского правительства «О Порядке предоставления в 2024 году грантов Санкт‑Петербурга в сфере научной и научно-технической деятельности в форме субсидий».
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