Украина не откажется от Донбасса ради мира – Зеленский

Украинский лидер по итогам переговоров в Киеве со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером заявил, что Киев по-прежнему не готов отказаться от Донбасса ради мирного соглашения с Россией.