Какой телевизор на 55 дюймов выбрать и какие требования нужно соблюдать

Телевизор стал неотъемлемой частью нашей жизни. Он позволил нам увидеть что-то новое на экране, удивительное и познавательное.
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