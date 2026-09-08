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УтроNews

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Le Figaro: Россия может быть готова к новым переговорам с Украиной после выборов в Госдуму

Le Figaro: Россия может быть готова к новым переговорам с Украиной после выборов в Госдуму

По данным французской стороны, американские представители передали это в ходе переговоров в Киеве. «Американцы сообщили нам, что после выборов в Думе появится новая готовность России к переговорам, и в этом контексте следует готовиться к новому началу», — заявили в Елисейском дворце.

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