Пелагея и Елена Захарова с дочками на премьере фильма «Как Иван в сказку попал»

9 сентября в кинотеатре «Октябрь» состоялась закрытая премьера фильма «Как Иван в сказку попал». Вечер был богат на семейные выходы.
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