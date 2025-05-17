Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что 19 мая в 10 утра по местному времени проведет телефонный разговор с российским лидером Владимиром ПутинымПрезидент США Дональд Трамп подтвердил, что 19 мая в 10 утра по местному времени проведет телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.