Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что 19 мая в 10 утра по местному времени проведет телефонный разговор с российским лидером Владимиром ПутинымПрезидент США Дональд Трамп подтвердил, что 19 мая в 10 утра по местному времени проведет телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
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