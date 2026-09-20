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Царьград

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ЦИК: В 10 регионах повреждены 74 здания избирательных комиссий

ЦИК: В 10 регионах повреждены 74 здания избирательных комиссий

В дни выборов в 10 регионах России пострадали или были разрушены 74 здания, где находились избирательные комиссии, сообщила Элла Памфилова, председатель ЦИК.

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