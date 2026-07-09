«Запас надежд исчерпан окончательно». Лавров заверил, что Россия больше не верит Западу

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции в Мапуту по итогам переговоров с мозамбикской коллегой Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш, дал жёсткую оценку позиции западных стран по украинскому урегулированию.
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