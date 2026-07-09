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«Запас надежд исчерпан окончательно». Лавров заверил, что Россия больше не верит Западу

«Запас надежд исчерпан окончательно». Лавров заверил, что Россия больше не верит Западу

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции в Мапуту по итогам переговоров с мозамбикской коллегой Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш, дал жёсткую оценку позиции западных стран по украинскому урегулированию.

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