Джоконда по-казахстански. Мона Лиза прибыла в Алматы

Участницы проекта «Новые 60» решительно крушат ложные стереотипы о недолговечности женской красоты. Неунывающие пенсионерки в качестве моделей принимают участие в тематических фотосессиях и дизайнерских показах, устраивают оригинальные флешмобы и пишут картины.
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