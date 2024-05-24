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Джоконда по-казахстански. Мона Лиза прибыла в Алматы

Джоконда по-казахстански. Мона Лиза прибыла в Алматы

Участницы проекта «Новые 60» решительно крушат ложные стереотипы о недолговечности женской красоты. Неунывающие пенсионерки в качестве моделей принимают участие в тематических фотосессиях и дизайнерских показах, устраивают оригинальные флешмобы и пишут картины.

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