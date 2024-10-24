Выборы в США могут перерасти в масштабный гражданский конфликт – эксперт

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Предстоящие президентские выборы в США могут перерасти в масштабный гражданский конфликт, поскольку ни одна из сторон не признает своего поражения, то борьба за власть выйдет за рамки электорального процесса.