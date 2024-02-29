Путин дал поручение «продумать» новую схему НДФЛ для россиян с высокими доходами

Российский глава Владимир Путин выступил с Посланием Федеральному собранию. В своем обращении он поручил продумать «более справедливое распределение налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие корпоративные и личные доходы».
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