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Путин дал поручение «продумать» новую схему НДФЛ для россиян с высокими доходами

Путин дал поручение «продумать» новую схему НДФЛ для россиян с высокими доходами

Российский глава Владимир Путин выступил с Посланием Федеральному собранию. В своем обращении он поручил продумать «более справедливое распределение налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие корпоративные и личные доходы».

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