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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дзюдоистка Старцева: «Я вижу себя на Олимпиаде – с золотой медалью, естественно. Но это уже не как мечта, а как логичное завершение олимпийского цикла»

Следующие летние Игры пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году. «Если говорить сейчас, то да, я вижу себя на Олимпиаде.

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