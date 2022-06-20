Власти ХМАО потратят 1,3 млн рублей на аренду автомобиля для одного из депутатов Госдумы

Власти Ханты-Мансийского автономного округа оплатят из окружного бюджета одному из депутатов Госдумы аренду автомобиля с водителем до конца 2022 года для поездок по региону.
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