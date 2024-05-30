Беспилотник ВСУ атаковал подстанцию в Запорожской области

Украинский беспилотник ударил по электроподстанции в Запорожской области. В результате никто не пострадал, однако часть города Каменка-Днепровская и села Великая Знаменка осталась без света, сообщил в Telegram-канале губернатор Евгений Балицкий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии