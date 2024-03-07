Правила использования электросамокатов в Москве в новом сезоне не изменятся

К началу нового сезона катания на электросамокатах в Москве не ожидается каких-либо нововведений в правила дорожного движения, о чем Пятому каналу рассказал пресс-секретарь сервиса кикшеринга Денис Балакирев.
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