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Правила использования электросамокатов в Москве в новом сезоне не изменятся

Правила использования электросамокатов в Москве в новом сезоне не изменятся

К началу нового сезона катания на электросамокатах в Москве не ожидается каких-либо нововведений в правила дорожного движения, о чем Пятому каналу рассказал пресс-секретарь сервиса кикшеринга Денис Балакирев.

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