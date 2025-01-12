Мощные взрывы в Киеве, поражен ремонтный завод в Полтавской области, «Герани» выбивают объекты врага, удары по Украине на сегодня, 12 января Юлия СоколоваВ ночь на 12 января взрывы гремели в Киеве, Полтавской и Харьковской области.